پخش زنده
امروز: -
شورای المپیک آسیا (OCA) به صورت رسمی فدراسیون بینالمللی پدل و پدل آسیا را به رسمیت شناخت و تأیید کرد این رشته بهعنوان یکی از رشتههای رسمی در دورههای آینده بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تصمیم به رسمیت شناختن فدراسیون بینالمللی پدل و پدل آسیا در نشست هیات اجرایی OCA گرفته شد، جایی که اعضای شورای المپیک آسیا با آرای قاطع خود رأی به اضافه شدن پدل به فهرست رشتههای رسمی بازیهای آسیایی دادند.
این اتفاق، با همکاری نزدیک بین FIP و Padel Asia، گام بزرگی برای گسترش هرچه بیشتر پدل در آسیا و سراسر جهان خواهد بود.
بعد از حضور موفق پدل در بازیهای اروپایی ۲۰۲۳، بازیهای آمریکای جنوبی ۲۰۲۲ و حضور پیش رو در بازیهای مدیترانهای ۲۰۲۶ این ورزش یک گام دیگر برای حضور در المپیک برداشت و در ناگویا به صورت رسمی به جمع بازیها اضافه خواهد شد.