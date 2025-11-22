پخش زنده
تعمیرات اساسی واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه کارون ۳ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ گفت: این تعمیرات با هدف افزایش راندمان و کاهش هزینههای تعمیرونگهداری، مطابق با استانداردهای نیروگاههای برقآبی و در بخشهای مکانیک، ابزار دقیق، الکتریک، کالیبراسیون و کنترل پایداری انجام خواهد شد.
آرمان جعفری با اشاره به اینکه، این برنامه با رویکرد پیشگیرانه، نقش مهمی در حفظ پایداری عملکرد نیروگاه در طول سال دارد، افزود: مهمترین اقدامات در حال انجام، شامل بازرسی تجهیزات اصلی و جانبی، تستهای الکتریکی و مکانیکی، سرویس سیستمهای خنککننده، کالیبراسیون تجهیزات، تصفیه روغن، و تست سیستمهای اعلان و اطفای حریق است.
سد و نیروگاه کارون ۳ یکی از بزرگترین و مهمترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان ساخته شده و نقش کلیدی در تولید برق، کنترل سیلابها و تأمین آب دارد.