استاندار اصفهان در سفر به دهاقان از سرعت بخشیدن به روند ساخت نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاددر بازدید از روند ساخت هزار و ۲۵۲ مسکن در این شهرستان گفت: مشکلاتی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، زیر ساخت‌ها و سرانه‌ها در شهرستان دهاقان وجود داشت که با بازدید انجام شده این مشکلات برطرف شد.

وی افزود: از هزار و ۲۵۲ واحد مسکن ملی در حال ساخت در این شهرستان ۱۳۰ واحد مسکن محرومان است و پیشرفت ۳۰ درصدی دارد.

استاندار اصفهان گفت: زمین‌های نهضت ملی مسکن در دهاقان به متقاضیان تحویل می‌شود و با پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود آنان مسکن می‌سازند.