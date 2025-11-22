پخش زنده
امروز: -
استاندار اصفهان در سفر به دهاقان از سرعت بخشیدن به روند ساخت نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاددر بازدید از روند ساخت هزار و ۲۵۲ مسکن در این شهرستان گفت: مشکلاتی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، زیر ساختها و سرانهها در شهرستان دهاقان وجود داشت که با بازدید انجام شده این مشکلات برطرف شد.
وی افزود: از هزار و ۲۵۲ واحد مسکن ملی در حال ساخت در این شهرستان ۱۳۰ واحد مسکن محرومان است و پیشرفت ۳۰ درصدی دارد.
استاندار اصفهان گفت: زمینهای نهضت ملی مسکن در دهاقان به متقاضیان تحویل میشود و با پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود آنان مسکن میسازند.