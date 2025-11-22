به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش هفته بازار سرمایه با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد پایدار، تشکیل سرمایه است و این هدف عمدتاً در بازار سرمایه محقق می‌شود. به گفته او، امروز بیش از ۱۲۰۰ نهاد مالی شامل شرکت‌های کارگزاری، نهادهای مالی و شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی در بازار فعال هستند و به‌طور میانگین روزانه، هفتگی و ماهانه بیش از ۲ میلیون نفر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اقدامات ۱۵ ماه اخیر سازمان بورس اظهار کرد: تلاش کردیم کارایی بازار را افزایش دهیم و نتیجه آن این است که در ۶ ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ درصد به کارایی و بازدهی بازار سرمایه افزوده شده است. بازگشت اعتماد عمومی به بازار، رشد تعداد فعالان و افزایش حجم معاملات مایه افتخار است.

صیدی درباره اوراق سلف ارزی نیز گفت این ابزار در مسیر مناسبی قرار گرفته و وزارت اقتصاد نیز برای هدایت سرمایه‌های خرد و منجمد به سمت تولید، همراهی کامل دارد. او افزود: برای ۴ ماه باقی‌مانده سال، برنامه توسعه داریم و هدف این است که مانند بسیاری از کشورها، اندازه بازار سرمایه را به مقیاس تولید ناخالص داخلی نزدیک کنیم.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: ابتدا حفاظت از دارایی مردم را انجام دادیم؛ سپس نقدشوندگی و بازگشت تعادل در دستور کار قرار گرفت و اکنون در مرحله تثبیت تعادل هستیم. تشکیل سرمایه در بازار اولیه اتفاق می‌افتد و در حوزه اوراق مرابحه نیز یکی از برنامه‌ها، متوازن‌سازی انتشار اوراق دولتی و بخش خصوصی است.

صیدی افزود: حدود ۱۰ سال پیش، شرکت‌ها ۱۰۰ درصد نیاز نقدشوندگی خود را از بانک‌ها تأمین می‌کردند؛ اما امروز با انتشار اوراق، بخش قابل توجهی از این نیاز در بازار سرمایه تأمین می‌شود. امروز نیز اوراق ۵ هزار میلیارد تومانی برای یکی از پالایشگاه‌های کشور تأمین مالی می‌شود که می‌تواند به رشد تولید کمک کند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به چالش ناترازی گاز و برق گفت: این مشکلات به بخش تولید آسیب زده است، اما انتظار نمی‌رود ناترازی‌ها به صفر برسد؛ مهم آن است که بخش واقعی اقتصاد دچار وقفه‌های طولانی نشود و تولید آسیب نبیند.