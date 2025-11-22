به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی این استان از اجرای طرح آرامش و امنیت طی هفته جاری در استان خبر داد و گفت: در این عملیات ۳۷۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و دو دستگاه خودرو توقیف شد و دو نفر از اعضای این باند نیز دستگیر شدند.

سردار سهام صالحی افزود: ماموران پلیس در این عملیات، یک باند سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر را که از استان‌های همجوار و از مسیر کهگیلویه و بویراحمد قصد انتقال مواد مخدر به مرکز کشور را داشتند، شناسایی و متلاشی کردند.

سردار صالحی با بیان اینکه پلیس نبارزه با مواد مخدر با قدرت و قاطعیت، مبارزه با سوداگران مرگ را ادامه خواهد اضافه کرد: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفقیت‌های گسترده پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر طی سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد با تلاش نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

سردار صالحی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۵۰ نفر از خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند افزود: در این مدت ۲۲ دستگاه خودرو توقیف و ۶ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر نیز منهدم شد.