توافق نامه‌های توسعه گردشگری و عرضه صنایع دستی به عنوان مهمترین اولویت ایران و مالزی نهائی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در دیدار با معاون وزیر فرهنگ، هنر و گردشگری مالزی دو توافقنامه توسعه گردشگری و عرضه محصولات صنایع دستی را به عنوان اولویت مهم دو کشور نهائی کردند.

توافقنانه هائی که قرار است با افزایش پرواز‌های مستقیم میان تهران و کوالالامپور و عرضه محصولات صنایع دستی هنرمندان ایرانی در بازار‌های مالزی عملیاتی شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نیز در حاشیه دیدار با همتای مالزیائی از ارائه طرح تفاهم نامه سینمائی به منظور گسترس همکاری‌های مشترک و تسهیل در رفت و آمد هنرمندان برای تولید محصولات سینمائی خبر داد.

مهدی محمدی همچنین در این دیدار به طور رسمی از مقامات، فیلم سازان و هنرمندان سینمای مالزی برای سفر به شیراز محل برگزاری جشنواره فیلم فجر دعوت کرد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به منظور هم افزایی فرهنگی با جامعه ایرانیان مقیم مالزی در نشست‌های جداگانه با اندیشمندان، شخصیت‌های علمی و هنری، نخبگان و دیگر ایرانیان ساکن این کشور نیز دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

شرکت در آئین عبادی - سیاسی نماز جمعه و بازدید از اماکن مذهبی مالزی از جمله برنامه‌های جنبی نمایندگان فرهنگی کشورمان در کوالالامپور بود.

مهمترین دستاورد سفر چهار روزه هیات فرهنگی ایران به مالزی را توسعه و تقویت گردشگری سلامت، صادرات محصولات فرهنگی و هنری، تجارت حلال و گسترش همکاری‌های قرآنی تشکیل می‌دهد.