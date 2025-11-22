کاروان فوتسال دانش‌آموزی دختران و پسران کشورمان امروز با استقبال معاون وزیر آموزش و پرورش به تهران بازگشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتسال دانش‌آموزی پسران و دختران ایران که با حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان به عناوین پنجم و نهم دست پیدا کرده بودند، امروز شنبه یک آذر با استقبال محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت و چند نفر از مدیران فدراسیون ورزش دانش‌آموزی به تهران بازگشتند.

رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان در بخش دختران و پسران با قهرمانی تیم‌های برزیل در برازیلیا به پایان رسید.