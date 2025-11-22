سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی شاخص هوای تبریز را بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون ۱۵۳ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۱ دیروز تا ۱۱ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۵۷ و وضعیت هوا ناسالم بود و شاخص هوای اسکو ۱۶۸ و بناب ۱۹۴ است.

رئیس پلیس راهور تبریز از اجرای محدودیت‌های ویژه ترافیکی از امروز اول آذرماه به‌مدت سه روز خبر داد. طبق این طرح تردد وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی، همچنین خودرو‌های دارای نقص فنی یا دودزا در سطح معابر عمومی تبریز ممنوع است.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

طبق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، روز‌های شنبه و یکشنبه در تبریز و شهر‌های صنعتی شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم خواهد بود.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

طبق تصمیم کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا روز‌های شنبه و یکشنبه مدارس در شهرستان‌های تبریز، اسکو و بناب غیرحضوری و صنایع آلاینده اطراف این شهر‌ها تعطیل شدند.