مدیر موزه آبگینه و سفالینههای ایران از بازپیرایی و احیا فضای سبز موزه آبگینه بر اساس اصالت اولیه و هماهنگی با زیست بوم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نوید صالح وند با اشاره به احیا و بازآفرینی درختان و فضای سبز موزه آبگینه بعد از سه دهه گفت: بعضی از درختان برگ سوزنی موزه آبگینه و سفالینههای ایران، حدود سه دهه به بیماری قارچی مبتلا شده بودند و در میان درختان، نمونههای خشک شدهای پیدا شد که احتمال سقوط بر بدنه ساختمان تاریخی موزه و گردشگران را داشتند.
صالح وند افزود: پس از شناسایی نمونه موردیهای آسیب زا در میانسرای این باغ موزه ، نامه نگاریهای متعددی از ساال ۱۳۹۶ آغاز شد که تا آبان امسال ادامه داشت.
مدیر موزه آبگینه و سفالینههای ایران گفت: خوشبختانه امسال در سامانه فضای سبز شهرداری منطقه ۱۲، موارد آسیب زا ثبت شد.
وی افزود: بنابراین برای پیشگیری از آسیب به سایر گونههای گیاهی و کمتر شدن سرعت انتقال و گرده افشانی قارچ ها، عملیات هرس و کوتاه شدن شاخههای قارچ زده و خشک شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران توسط افراد مجرب آغاز شد.
صالح وند گفت: خوشبختانه قرار است فضای سبز موزه آبگینه که یک اثر تاریخی و ثبت ملی است بزودی مطابق با هویت بصری و هماهنگی با زیست بوم احیاء شود.