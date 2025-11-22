\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0648\u0633\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647\u060c \u0627\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc - \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0646\u0642\u0634 \u062a\u0645\u062f\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627\u0632\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u06f9\u06f1 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0648 \u0634\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0647 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644\u060c \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.