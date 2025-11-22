ایستگاه پرورش گوسفند مغان در جعفرآباد، یکی از مهم‌ترین مراکز اصلاح نژاد کشور است که با بهره‌گیری از روش‌های علمی، به حفظ و تقویت نژاد اصیل و شناخته‌شده مغان کمک می‌کند. نژادی که در رده بهترین گوسفندان گوشتی ایران و حتی جهان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رییس ایستگاه پرورش گوسفند مغان در جعفرآباد گفت: اصلاح نژاد و تولید گوسفند یا قوچ مغان از هدف‌های این ایستگاه برای حفظ و تکثیر این گونه اصیل منطقه است و سالانه ۲۰۰ راس قوچ اصلاح شده در این مرکز تولید می‌شود.

علی مردانه اظهار کرد: قوچ‌های مغان تولید شده در این ایستگاه به عنوان قوچ ترویجی در بین عشایر و دامداران استان و خارج از استان عرضه می‌شود و گوشت با کیفیت و پشم ضخیم و با دوام برای قالیبافی دارند.

وی ادامه داد: درصد دوقلوزایی قوچ‌های نژاد مغان در این ایستگاه ۱۹ تا ۳۳ درصد است و در افزایش جمعیت این گونه گوسفند یا قوچ نژاد مغان تاثیرگذار است.

به گفته کارشناسان، گوسفند مغان یکی از نژاد‌های گوسفندان اصیل ایرانی است که به دلیل محل نگهداری و پرورش در دشت مغان در شمال استان اردبیل به «گوسفند مغانی» معروف شده است.

این گوسفند در رده‌بندی گوسفندان گوشتی طبقه‌بندی شده و به عنوان یکی باکیفیت‌ترین گوسفندان ایرانی شناخته می‌شود و در سطح جهان نیز جایگاه خوبی دارد و گوسفندی دم چاق، دارای پشم و شیر مرغوب است.

قوچ مغان تحمل بسیار زیادی برای باروری بره‌های سنگین دارد و دشت مغان استان اردبیل است به دلیل داشتن هوای نیمه‌گرمسیری با تابستان‌های گرم و خشک برای پرورش و تکثیر قوچ مغان مناسب است.

نژاد قوچ مغان اغلب در رنگ‌های سفید شکری، نخودی و قهوه‌ای روشن است و دامداران رنگ‌های زرد و سفید این نژاد را بیشتر ترجیح می‌دهند، بره‌های این نژاد در بدو تولد و تا چندماهگی دارای رنگ قهوه‌ای مایل به سرخ بوده و بعد از بزرگتر شدن به رنگ سفید در می‌آیند.