معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی اعلام کرد: هوای پنج شهر استان شامل ارومیه، پیرانشهر، شاهیندژ، شوط و مهاباد طبق آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید موسوی گفت: هوای ارومیه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس با شاخص ۱۰۴، شوط ناسالم با شاخص ۱۶۲، پیرانشهر ناسالم با شاخص ۱۵۲، شاهیندژ ناسالم برای گروههای حساس با شاخص ۱۳۹ و مهاباد ناسالم با شاخص ۱۶۱ است.
وی افزود: علت اصلی آلودگی، پدیده وارونگی دما و دود ناشی از سوخت خودروهای فرسوده، کارخانجات و منازل بوده و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا افزایش یافته است.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان از مردم خواست با خودداری از فعالیتهایی که موجب افزایش آلودگی میشود، مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک و انجام عملیات عمرانی یا قیرکاری، در کاهش آلایندههای هوا مشارکت کنند.
وی همچنین به بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم توصیه کرد از فعالیت بدنی شدید و حضور غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.
موسوی تأکید کرد که رعایت الگوی مصرف سوخت، استفاده درست از وسایل گرمایشی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و سوختگیری صحیح از مهمترین راهکارها برای کاهش آلودگی هوا است. همچنین تشدید کنترل خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اطلاعرسانی پلیس راهور درباره عدم تردد خودروهای تک سرنشین و تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دارد.
کیفیت هوا در شهرهایی مانند ارومیه، مهاباد و شاهیندژ طی سه روز گذشته به دلیل انباشت آلایندههای جوی ناسالم گزارش شده است.