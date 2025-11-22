پخش زنده
بخش غیررقابتی «فجر پلاس» در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با هدف نمایش و پاسداشت دستاوردهای بینالمللی فیلمسازان استان فارس برگزار میشود که در این بخش پذیرای آثاری است که در جشنوارههای معتبر جهانی پذیرفته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این فراخوان از همه هنرمندان استان فارس که تولیدات آنان در یکی از جشنوارههای معتبر جهانی پذیرفته شده، دعوت کرده است تا آثار خود را برای حضور در بخش غیررقابتی «فجر پلاس» ارسال کنند.
هدف از برگزاری این بخش، نمایش و معرفی جهانیترین آثار فیلمسازان فارس به مخاطبان داخلی و خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر است.
شرایط اختصاصی پذیرش آثار
بر اساس اعلام دبیرخانه، شرایط پذیرش آثار به این صورت است که فیلم باید توسط یکی از فیلمسازان استان فارس ساخته شده و تاریخ تولید یا نخستین حضور رسمی فیلم باید بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی) باشد.
همچنین اثر باید حداقل در یک جشنواره معتبر جهانی پذیرفته شده یا دارای تهیهکننده خارجی باشد.
بخش های فجرپلاس
فیلمهای کوتاه در دو ژانر مستند و داستانی، واجد شرایط ارسال به بخش «فجر پلاس» جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.
هنرمندان علاقهمند به شرکت در این بخش باید با شماره تلفن ۰۹۳۷۴۸۵۴۶۲۲ (علیرضا دهقانی) تماس بگیرند و مدارک لازم شامل اصل فیلم با کیفیت بالا به همراه زیرنویس انگلیسی چسبیده به فیلم، لینک تماشای آنلاین اثر، تیزر و پوستر فیلم، برگه مشخصات کامل اثر و عوامل و مدارک یا اسناد مربوط به پذیرش بینالمللی یا حضور تهیهکننده خارجی را ارسال کنند.
براساس این فراخوان، در صورت ارسال فیلمهایی بیش از حد نصاب، اولویت پخش با آثاری خواهد بود که موفق به دریافت جایزه از جشنوارههای معتبر جهانی شدهاند.