به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

شارجه ۱ - ۴ بنی یاس

دباالفجیره ۱ - ۱ الوحده

در تیم الوحده محمد قربانی هافبک ایرانی تا دقیقه ۸۲ بازی کرد. عمر خربین مهاجم سوریه‌ای زننده تک گل الوحده بود.

النصر ۲ - ۰ الظفره

در تیم النصر مهدی قائدی هافبک ملی پوش ایرانی به طور کامل بازی کرد.



در جدول لیگ امارات تیم العین با ۱۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های الوحده (تیم محمد قربانی) با ۱۸ و شباب الاهلی (سعید عزت اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی) با ۱۷ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های النصر (تیم مهدی قائدی) با ۱۱ امتیاز در رده هفتم، اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) با ۱۱ امتیاز هشتم و البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۳ امتیاز در رده دوازدهم جای دارند.