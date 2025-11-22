رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست نقده اعلام کرد که تالاب‌های سولدوز، حسنلو و آق‌قلعه برای میزبانی از پرندگان بومی و مهاجر پاییزی آبگیری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیداکبر قایمی گفت: پاییز امسال دو میلیون مترمکعب آب از سد حسنلو برای احیا و آبگیری تالاب سولدوز رهاسازی شد و اکنون این تالاب با ذخیره ۶ میلیون مترمکعبی، سرزنده‌ترین تالاب در حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: پس از آبگیری و احیای این تالاب، ماموران یگان حفاظت نخستین دسته از غاز‌های خاکستری مهاجر را در آن مشاهده کردند که برای علاقه‌مندان محیط زیست و پرنده‌نگری خبری خوشحال کننده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به اینکه تالاب سولدوز منطقه‌ای حفاظت‌شده است، تأکید کرد: هرگونه شکار و صید در این تالاب ممنوع بوده و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.

وی یادآور شد که این تالاب در ۲۵ کیلومتری نقده قرار دارد و پس از احیا در سال ۱۳۸۰ به یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی، کنارآبزی و سایر جانوران تبدیل شده است.

قایمی درباره تالاب آق‌قلعه نیز گفت: به دلیل خشک شدن رودخانه گادر، عملیات آبگیری این تالاب از طریق رهاسازی حدود دو میلیون مترمکعب آب از سد حسنلو در حال انجام است و هم‌اکنون وضعیت مناسبی دارد.

به گفته وی، این روند تا اوایل دی‌ماه و تا زمان برقراری مجدد جریان آب در رودخانه گادر ادامه دارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده توضیح داد: تالاب بین‌المللی آق‌قلعه (شورگل حسنلو) با وسعت ۳۰۴ هکتار یکی از مهم‌ترین تالاب‌های آذربایجان‌غربی در حوضه آبریز رودخانه گادر است که از روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی ناشی از بارش تغذیه می‌شود.

وی همچنین درباره تالاب بین‌المللی حسنلو بیان کرد: این تالاب امسال از زهکش سد حسنلو آبگیری شد تا پرندگان مهاجر و بومی بتوانند در فضایی امن استراحت و تغذیه کنند.

قایمی ادامه داد: این عملیات با استفاده از دو پمپ ۱۲ اینچ انجام شده و یک میلیون مترمکعب آب به تالاب هدایت شده است.

وی توضیح داد: «تالاب حسنلو با وسعت ۳۰۵ هکتار در نزدیکی شهر محمدیار و ۲۰ کیلومتری نقده قرار دارد و در سال ۱۳۸۰ به منطقه شکارممنوع ارتقا یافته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با تأکید بر اهمیت تالاب‌ها در پایداری اکوسیستم منطقه گفت: احیای تالاب‌ها پس از تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد و امسال با وجود خشک شدن بسیاری از تالاب‌های منطقه، اهمیت این اقدامات بیشتر شده است.

به گفته وی، برخی تالاب‌های اقماری در جنوب دریاچه ارومیه ازجمله یادگارلو و درگه‌سنگی به‌دلیل کاهش بارش‌ها در تابستان کاملا خشک شدند و پرندگان آنها به تالاب سولدوز و سد حسنلو مهاجرت کرده‌اند.