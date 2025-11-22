به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته سیزدهم رقابت های فوتبال لیگای اسپانیا، جمعه تیم‌ والنسیا با یک گل از سد تیم لوانته گذشت. تیم لوانته با ۹ امتیاز در نوزدهم ماند و تیم والنسیا با ۱۳ امتیاز به رده پانزدهم جهش کرد.

برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه اول آذر:

دپورتیوو آلاوس - سلتاویگو

بارسلونا - آتلتیک بیلبائو

اوساسونا - رئال سوسیداد

ویارئال - رئال مایورکا

- یک شنبه ۲ آذر:

رئال اویدو - رایو وایکانو

رئال بتیس - جیرونا

ختافه - آتلتیکومادرید

الچه - رئال مادرید

- دوشنبه ۳ آذر:

اسپانیول - سویا

----

- در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۱ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بارسلونا با ۲۸، ویارئال با ۲۶ و آتلتیکومادرید با ۲۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.