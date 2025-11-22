با اجرای گسترده طرح‌های حمایتی و تزریق تسهیلات، از ابتدای امسال تاکنون۵۰ هزار تن نهاده دامی در هرمزگان تامین و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این نهاده ها، ۳۱ هزار تن ذرت، ۳ هزار تن جو و ۱۶ هزار تن سویا است.

محمد قریشی افزود: در این مدت ۹ هزار ۸۹۱ راس گوسفند و بز، ۵ هزار و ۲۰۲ راس گاو و هزار و۴۲۱ نفر شتر هویت گذاری شده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و پانصد و شانزده میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرح‌های مختلف دام و طیور اختصاص یافت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: این تسهیلات در بخش‌های پرواربندی گوساله، بره، مرغداری گوشتی و تخم‌گذار پرداخت شده است.