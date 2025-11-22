پخش زنده
به مناسبت هفته بسیج و ایام فاطمیه، همایش تربیتی «خانواده موفق» با حضور گسترده مردم درمسجدجوادالائمه (ع) بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنران این برنامه، با تأکید بر نقش مهارتهای ارتباطی در کیفیت زندگی مشترک گفت: بسیاری از اختلافات خانوادگی نتیجه ندانستن شیوه درست ابراز احساسات است؛ نه نبود عشق.
سعید عزیزی با اشاره به اهمیت گفتوگوی سالم بین همسران افزود: گفتوگو زمانی اثرگذار است که همراه با احترام، کنترل هیجانات و شنیدن واقعی و نه تنها صحبت کردن باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت محبت پرداخت و ادامه داد: محبت چیزی نیست که فقط در اوایل زندگی باشد؛ باید هر روز تقویت شود تا تبدیل به عادت رفتاری شود.
عزیزی یکی از چالشهای رایج در زندگی مشترک را «انتظار ذهنخوانی» دانست و تصریح کرد: همسران باید نیازهای عاطفی خود را شفاف و محترمانه بیان کنند؛ پنهانکاری احساسی، بزرگترین عامل دلخوریهای ناگفته است.
وی با اشاره به نقش والدین در شکلگیری شخصیت و رفتار کودکان افزود: فرزندانِ آرام، نتیجه والدینی هستند که با احترام و بدون تحقیر با یکدیگر رفتار میکنند.
این برنامه در پایان با بخش پرسش و پاسخ و مشارکت فعال مخاطبان ادامه یافت و حاضران خواستار استمرار این نوع نشستهای کاربردی در بردسکن شدند.