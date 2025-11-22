پخش زنده
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اندیمشک با اشاره به آغاز ساماندهی ۷۰ واحد جمع آوری ضایعات در این شهرستان گفت: بیشتر این واحدها بدون مجوزهای قانونی فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین سعادتی بیان کرد: ساماندهی مراکز جمع آوری ضایعات در اندیمشک که علاوه بر تهدیدهای بهداشتی به مرکزی برای فروش اموال سرقتی تبدیل شدهاند، براساس دستور فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک آغاز شده است.
وی با اشاره به آغاز شناسایی و جمع آوری اطلاعات مرتبط با این واحدها به عنوان گام نخست اجرای این طرح افزود: تاکنون ۷۰ واحد جمع آوری ضایعات که بیش از ۹۰ درصد آنها فاقد مجوز قانونی هستند، در این شهرستان شناسایی شده است که روند تکمیل اطلاعات مرتبط با این واحدها تا اواسط آذرماه جاری به پایان میرسد.
نظارت شبانه روزی و برخط با نصب دوربینهای متصل به پلیس
سعادتی با انتقاد از بیتوجهی به ساماندهی و قانونمداری این واحدها در سالهای گذشته اظهار داشت: بسیاری از واحدهای جمع آوری ضایعات در این شهرستان بدون رعایت هیچ ضابطهای فعالیت میکنند و به تهدیدی برای سلامت و بهداشت شهروندان تبدیل شدهاند.
رئیس اداره صمت اندیمشک با اشاره به اهداف اجرای این طرح، تصریح کرد: ضابطهمند کردن، جانمایی مناسب، نصب دوربینهای مدار بسته، صدور مجوز قانونی برای واحدهای مجاز جمع آوری ضایعات و همچنین مقابله با واحدهای غیرمجاز از جمله اهداف مهم اجرای این طرح است.
وی ادامه داد: تعدادی از این واحدهای ضایعاتی غیرمجاز با اجرای این طرح جمع آوری و بر فعالیت مابقی واحدها با نصب دوربینهای متصل به پلیس به صورت برخط و شبانه روزی نظارت میشود.
ایجاد شهرک ضایعات نیازمند تخصیص زمین
رئیس اداره صمت اندیمشک با تاکید بر ضرورت تخصیص زمین برای ایجاد شهرک ضایعاتی گفت: احداث شهرک ضایعاتی که میتواند گام مهمی در تجمیع تمام واحدهای ضایعاتی در این شهرستان باشد در گرو تخصیص زمین است با این وجود نصب دوربینهای برخط در واحدهای جمع آوری ضایعات بسیاری از آسیبهای این واحدها را کاهش میدهد.
روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن پسماند از اندیمشک جمع آوری و به سایت دفن پسماند جارمه منتقل میشود.
اجرای نشدن تفکیک زباله از مبدا یکی از بسترهای مهم شکل گیری پدیده زباله گردی و جمع آوری ضایعات ارزشمند از زبالههای شهری است.