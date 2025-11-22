به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلام شیرزاد با بیان اینکه گردشگران خارجی بیشتر از کشور‌های اتریش، سوئد و آلمان بوده‌اند، اظهار کرد: با توجه به اینکه باستان شناسان آلمانی و اتریشی شناخت بیشتری به این اثر تاریخی دارند، کارشناسان و متخصصان آنها، هرساله از این اثر تاریخی بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: گردشگران علاوه بر قلعه بسطام از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی دیگر در اطراف این قلعه همانند رودخانه آغ چای، پل کسیان، مسجد چورس، تکیه حضرت ابوالفضل (ع) و حمام بیگ جوان بازدید کردند.

مدیر پایگاه ملی قلعه بسطام خاطرنشان کرد: در راستای افزایش مدت زمان ماندگاری گردشگران در این مکان تاریخی و همچنین بهره مندی آنان از خدمات رفاهی، احداث اقامتگاه بوم گردی روستای چورس و سفره خانه سنتی روستای بسطام توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی شروع شده است.

شیرزاد افزود: برای احداث اقامتگاه بوم گردی روستای چورس ۳۰۰ میلیارد ریال و برای احداث سفره خانه سنتی روستای بسطام نیز ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز از طرف بانک کارآفرینی امید برای سفره خانه سنتی روستای بسطام و ۴۰ میلیارد ریال نیز برای اقامتگاه بوم گردی روستای چورس در نظر گرفته شده است.

مدیرپایگاه ملی قلعه بسطام یادآورشد: احداث موزه تخصصی باستان شناسی قلعه بسطام هم که از سال‌های گذشته شروع شده، در حال حاضر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است.

شیرزاد ادامه داد: همچنین «کمپینگ گردشگری بسطام» نیز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال احداث است؛ این کمپینگ شامل سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، واحداقامتی، رستوران، آلاچیق و امکانات مختلف دیگر در جهت ارائه خدمات به گردشگران ایجاد می‌شود.

وی افزود: برای تکمیل کمپینگ گردشگری بسطام هم ۴۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرپایگاه ملی قلعه بسطام خاطرنشان کرد: تمام تلاش براین است تا با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی زیر ساخت‌های لازم ایجاد شده و گردشگران در کناربازدید از این اثر تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی دیگر زمانی برای ماندگاری، استراحت و استفاده از امکانات رفاهی داشته باشند.

شیرزاد یادآورشد: ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله مجتمع‌های رفاهی بدون تردید باعث حضور گردشگران بیشتری شده و هرساله بر تعدادآنان افزوده خواهد شد.