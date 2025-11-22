به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی درباره افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی اعلام کرد از دوشنبه تا چهارشنبه شاخص آلودگی در شرایط قرمز قرار می‌گیرد.

بر این اساس تشدید شرایط پایداری هوا، شکل‌گیری لایه وارونگی دما و انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی استان ازجمله اصفهان، برخوار، دولت‌آباد، مبارکه، نجف‌آباد و خمینی‌شهر پیش بینی می‌شود.

بر پایه این هشدار از دوشنبه تا چهارشنبه در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروه‌های سنی در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد و احتمال کاهش محسوس کیفیت هوا در این بازه زمانی فراوان است.

در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان از شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس مانند سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و کودکان توصیه شده است: از فعالیت‌های سنگین و ورزش در فضای باز خودداری کنند و صنایع آلاینده، واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی موظف به کنترل و کاهش انتشار آلاینده‌ها شده‌اند.

هواشناسی استان توصیه کرده برای کاهش آلودگی هوای استان با بررسی وضعیت موجود، تصمیمات لازم برای حفظ سلامت شهروندان گرفته شود.