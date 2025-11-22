پخش زنده
در صورت تداوم وضعیت فعلی و هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از اوسط هفته شاخص آلودگی در شرایط قرمز قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی درباره افزایش غلظت آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی اعلام کرد از دوشنبه تا چهارشنبه شاخص آلودگی در شرایط قرمز قرار میگیرد.
بر این اساس تشدید شرایط پایداری هوا، شکلگیری لایه وارونگی دما و انباشت آلایندههای جوی در مناطق مرکزی استان ازجمله اصفهان، برخوار، دولتآباد، مبارکه، نجفآباد و خمینیشهر پیش بینی میشود.
بر پایه این هشدار از دوشنبه تا چهارشنبه در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروههای سنی در شرایط ناسالم قرار میگیرد و احتمال کاهش محسوس کیفیت هوا در این بازه زمانی فراوان است.
در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان از شهروندان بهویژه گروههای حساس مانند سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و کودکان توصیه شده است: از فعالیتهای سنگین و ورزش در فضای باز خودداری کنند و صنایع آلاینده، واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی موظف به کنترل و کاهش انتشار آلایندهها شدهاند.
هواشناسی استان توصیه کرده برای کاهش آلودگی هوای استان با بررسی وضعیت موجود، تصمیمات لازم برای حفظ سلامت شهروندان گرفته شود.