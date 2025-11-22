به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی استان با تاکید بر تسریع در مناسب‌سازی ادارات و فضا‌های عمومی برای معلولان گفت: طبق دستور دولت باید ۳ درصد از پرسنل دستگاه‌های اجرایی از میان افراد معلول جذب شوند.

سیدمحمدرضا هاشمی همچنین خواستار برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه معلولان و تشکیل جلسات ماهانه برای بررسی مسائل این قشر از جامعه شد.

وی با بیان اینکه ۲ همت تسهیلات مشاغل خانگی در اختیار داریم، افزود: برای معلولانی که قادر به اشتغال در مشاغل خانگی هستند، ارائه تسهیلات ویژه می‌تواند به اشتغال آنان کمک کند.

رخسارپور، مدیر کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز گفت: از مجموع ۲۸ واحد آموزشی ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، تاکنون ۸ واحد مناسب‌سازی شده و برای مناسب سازی بقیه آموزشگاه‌ها یک میلیارد تومان نیاز است.

بهترین، شهردار بیرجند نیز از تجهیز ۳۶ دستگاه اتوبوس ویژه حمل و نقل معلولان در شهر بیرجند خبر داد و گفت: همچنین ۲۴ معلول در این شهر در بخش فروش بلیط جذب شده‌اند.

گازرانی، مدیر کل بهزیستی استان هم از اقدامات مختلف در زمینه مناسب‌سازی معابر عمومی و بوستان‌ها برای معلولان خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در بهبود وضعیت زندگی ۲۴ هزار معلول استان خراسان جنوبی تاثیرگذار خواهد بود.

در این نشست، از تلاش‌های شهرداران پنج شهر فردوس، بیرجند، قائن، طبس و سرایان در زمینه خدمات‌رسانی به معلولان و اجرای طرح‌های مناسب‌سازی قدردانی شد.