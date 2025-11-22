پخش زنده
مراحل تعیین تکلیف و روند واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت سرعت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، مدیرکل راه و شهرسازی استان از پیشرفت قابل توجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از پنج هزار خانوار، زمین خود را دریافت کردهاند و مراحل تعیین تکلیف، بقیه متقاضیان هم رو به تکمیل است.
حمیدرضا فلاح چمآسمانی با اشاره به آغاز اجرای این قانون از سال ۱۴۰۰ افزود: با اجرای فرایند ثبتنام و شناسایی جامعه هدف، ۳۸ هزار و ۲۰۰ نفر از خانوارهای استان شامل این قانون شدهاند و از مجموع جامعه آماری هم، ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر شرایط لازم را برای ورود به فرایند تخصیص زمین کسب کردند.
وی ادامه داد: تاکنون به پنج هزار و ۲۶۹ نفرِ انتخاب شده در قرعهکشیها، زمین اختصاص یافته است و با دریافت قراردادهای واگذاری، اسناد مالکیت هم پس از تکمیل مراحل اداری در حال صدور است.
فلاح گفت: وزارت راه و شهرسازی بازههای زمانی مشخصی را برای واگذاری قراردادها و قرعهکشی تعیین میکند که در دهه فجر و هفته دولت مراسمی در این زمینه برگزار میشود و شمار قابل توجهی از مشمولان وارد مرحله نهایی میشوند.
وی افزود: در آبانماه امسال براساس برنامه ابلاغی، قرعهکشیها در دو شهرستان استان برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد: سرریز جمعیت شهر اصفهان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر بهارستان ثبتنام کردهاند و از آنجایی که در بهارستان امکان تأمین زمین وجود ندارد، اولویت نخست برای مشمولان ساکن اصفهان، اراضی غرب شاهینشهر است.
فلاح چمآسمانی گفت: پیش از تصویب قانون، تعداد قابل توجهی از متقاضیان در طرحهایی مانند اقدام ملی مسکن ثبتنام کرده بودند و براساس شیوهنامه کشوری، افرادی که تا پیش از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ثبتنام کرده باشند، میتوانند در همان طرح باقی بمانند، اما خانوادههایی که فرزند سوم یا بیشتر آنان پس از این تاریخ متولد شده باشد تنها میتوانند یکی از دو طرح را انتخاب کنند.
وی افزود: محل تولد پدر، مادر یا فرزند میتواند مبنای احراز مکان واگذاری باشد و چنانچه دراین شهرها زمین موجود نباشد، براساس مصوبه شورای مسکن استان، واگذاری در شهرهای همجوار امکان پذیر است.
براساس قانون، خانوارهایی که فرزند سوم به بعد آنان پس از تاریخ ابلاغ قانون متولد شده باشد مشمول دریافت زمین هستند، همچنین در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و طبق قوانین بودجه، خانوارهای دارای چهار فرزند زیر بیست سال هم به گروه مورد نظر اضافه شدند.
مشمولان چهارفرزندی براساس قانون بودجه هر سال تعیین میشوند و در سال جاری خانوارهایی واجد شرایط هستند که چهار فرزند آنان از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال زیر بیست سال داشته باشند.