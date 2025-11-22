پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج ساوجبلاغ اعلام کرد: امسال بیش از ۷۳۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، علمی و جهادی با محوریت پایگاههای مقاومت و حضور مردمی در سطح شهرستان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سرهنگ پاسدار علیرضا علیزاده، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج ساوجبلاغ با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج یکی از استثناییترین برکات انقلاب اسلامی است گنجینهای که امام خمینی (ره) با الهامات الهی بنیان گذاشت و امروز پاکترین، مخلصترین و فداکارترین مردم ایران آن را تشکیل میدهند.
وی گفت: برنامههای امسال به شکلی طراحی شده که هر پایگاه بسیج در محله خود نقشآفرینی مستقیم داشته باشد تا پیوند مردم و بسیج پررنگتر از همیشه باشد.
علیزاده افزود: هفته بسیج با برنامههایی مبتنی بر بصیرت و خداباوری آغاز میشود و برگزاری حلقههای صالحین در بیش از ۱۰۰ پایگاه یکی از مهمترین این برنامههاست و در ادامه و طی روزهای ابتدایی هفته، رویکرد فرهنگی و هویتمحور در مدارس و پایگاههای بسیج با جدیت دنبال خواهد شد.
فرمانده سپاه ساوجبلاغ اظهار کرد: اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی در ۲۰ مدرسه شهرستان بهمنظور تقویت هویت انقلابی نسل نوجوان از جمله محورهای اصلی این بخش است.
علیزاده در ادامه با اشاره به اختصاص یک روز از هفته به «پیشرفت علمی» افزود: در قالب اردوی پیشرفت، ۸۰۰ نفر از مردم، نخبگان، دانشآموزان و خانواده شهدا از مراکز علمی و صنایع دانشبنیان بازدید خواهند کرد تا دستاوردهای علمی کشور از نزدیک دیده شود.
وی افزود: یکی از برنامههای شاخص هفته، تجمع بزرگ فاطمی در مصلای ساوجبلاغ است که در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار میشود.