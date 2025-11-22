به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج با جمعیت حدود صد هزار نفر و به عنوان یکی از بزرگترین نواحی حاشیه نشین کشور صاحب سینما شد.

سینما نایسر، که یکی از بخش‌های مجموعه‌ای فرهنگی است که در این ناحیه احداث شده، قرار است دروازه‌ای نو برای دسترسی به هنر سینما در منطقه‌ای که تا پیش از این، از این امکان محروم بود، فراهم آورد.

برای بررسی این موضوع امروز با مرادی مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج ارتباط تلفنی برقرار شد.