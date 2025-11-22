به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به گزارش یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر پایین بودن میانگین معدل دانش‌ آموزان در برخی مناطق استان اظهار داشت: توضیحات ارائه‌ شده نشان داد شرایط نگران‌کننده است. میانگین ۱۰/۷ در رشته علوم انسانی برای استان قابل قبول نیست و باید ریشه‌ یابی دقیقی انجام دهیم.

استاندار همچنین با تأکید بر ضرورت نگاه مسئولانه‌ تر به کیفیت آموزش بیان کرد: وقتی امکانات آموزشی فراهم می‌ شود اما خروجی مناسب نیست، یعنی باید در روند آموزش و سیاست‌ گذاری‌ های قبلی تجدیدنظر کنیم. نمی‌ توان پذیرفت که دانش‌ آموزان به‌ جای یادگیری عمیق، فقط بر عبور از امتحانات نهایی متمرکز باشند.

مظفری ادامه داد: امتحانات نهایی شاخص مهمی از عملکرد آموزشی است و وقتی در این مرحله نتیجه قابل قبولی حاصل نمی‌ شود، یعنی فرآیندهای یادگیری در دوره‌ های قبل به اندازه لازم جدی گرفته نشده است.

وی تشکیل یک کارگروه تخصصی را با حضور صاحب‌ نظران تعلیم و تربیت، استادان دانشگاه و متخصصان حوزه پژوهشرا ضروری دانست و تصریح کرد: این کارگروه باید به‌ صورت کاربردی وارد موضوع شود؛ نقاط ضعف را شناسایی کند، ایده‌ های اجرایی ارائه دهد و مسیر اصلاح را مشخص کند. ظرفیت جوانان علاقه‌ مند این حوزه نیز بسیار ارزشمند است و باید از آنها حتما در این مسیر استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی یکی از محورهای مهم در ارتقای کیفیت آموزشی را تقویت انگیزه در فرهنگیان و دانش‌ آموزان عنوان کرد و اظهار داشت: این مسائل به‌ شدت در هم تنیده‌ اند و نیازمند عزم جدی، همکاری بین‌ بخشی و مدیریت هماهنگ در استان هستند.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌ های گسترده فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی و دانش‌ بنیان استان افزود: تاکنون از این توان عظیم غفلت شده است. این ظرفیت‌ ها می‌ تواند بخش زیادی از نیازهای آموزش و پرورش را برطرف کند و باید با برنامه‌ ریزی دقیق از آنها نیز در پیش‌ برد اهداف آموزشی استان کمک گرفت.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر نقش مهم رسانه در ترویج محتوای آموزشی تأکید کرد و گفت: تاکنون اقدامات بسیار خوبی در آموزش و پرورش اتفاق افتاده است اما در شرایط پیشرفت علم، فناوری و هوش مصنوعی، نظام آموزشی ما هنوز در برخی بخش‌ ها ضعف دارد. تولید محتوای هدفمند و کیفی در رسانه‌ ها، به‌ ویژه صدا و سیما، می‌ تواند به اصلاح این روند کمک کند.

وی با تأکید بر مشارکت معلمان، دانش‌ آموزان و حتی فرهنگیان بازنشسته در ارائه ایده و طرح‌ های پژوهشی، تصریح کرد: ما از نظرات بدنه آموزش کمتر استفاده کرده‌ ایم. باید آنها را در تصمیم‌ سازی‌ ها مشارکت دهیم تا موجی مثبت و مؤثر برای اصلاح وضعیت ایجاد شود.