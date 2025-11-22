‌به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ کامیار رحمتی گفت: گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک گروهی در پوشش زنبورداری و پرورش عسل در منطقه دره‌مران شهرستان صحنه به یگان حفاظت استان واصل شده بود که پس از بررسی اولیه مشخص شد این افراد با سوء‌استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه و با ایجاد چندین کندوی عسل به‌عنوان پوشش، اقدام به حفاری‌های گسترده و غیرمجاز در غار‌های طبیعی و محوطه‌های تاریخی اطراف کرده‌اند.

وی افزود: به‌محض تأیید گزارش‌ها، تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت استان با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه و پایگاه مقاومت شهرستان کنگاور ، عملیات رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت چند هفته‌ای را آغاز کردند. در نهایت با هماهنگی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان صحنه، عوامل در حین ارتکاب جرم دستگیر و تجهیزات آنان ضبط شد.

سرهنگ رحمتی تأکید کرد: از این حفاران غیرمجاز مقادیر قابل‌توجهی مواد منفجره خطرناک، دستگاه‌های حفاری پیشرفته، ژنراتور برق، کمپرسور باد، چندین رشته دینامیت، چاشنی و فتیله انفجاری، ابزارآلات برقی و دستی حفاری و سایر ادوات تخریب کشف و توقیف شد. همچنین محل‌های حفاری‌شده پلمب و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تقدیر از همکاری صمیمانه فرماندهی انتظامی شهرستان صحنه گفت : این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان در مقابله با هرگونه تعرض به حریم میراث فرهنگی و طبیعی است و هیچ اغماضی در برخورد با متخلفان انجام نخواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمانشاه از مردم خواست هر گونه فعالیت مشکوک در محوطه‌ها و آثار تاریخی را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۰۹۶۶۲ یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور گزارش دهند.