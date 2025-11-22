پخش زنده
در نشست وضعیت معادن و طرح های توسعهای شهرستان بردسکن، مجموعهای از نگرانیها درباره آینده اشتغال، انرژی و سهم بردسکن از حقوق دولتی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این نشست نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیلآباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حوزه معدن در اقتصاد کشور گفت: اگر قرار است کشور وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، باید معادن و صنایع وابسته را بهعنوان محور اصلی تولید و اشتغال تقویت کنیم.
حجتالاسلام جواد نیک بین افزود: توقف فعالیتهای معدنی به دلیل مشکلاتی مانند کمبود گازوئیل، برق یا روند پیچیده صدور مجوزها، پیش از هر چیز زندگی کارگران را تحتتأثیر قرار میدهد و این وضعیت میتواند زمینهساز نارضایتی اجتماعی شود.
وی در ادامه تأکید کرد: قوانین و دستورالعملها باید بهگونهای اجرا شود که مانع فعالیت تولیدی نشود و وظیفه مسئولان این است و مسیر را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند نه اینکه با بروکراسی اضافی، چالشهای جدید ایجاد شود.
فرماندار بردسکن گزارشی درباره وضعیت تخصیص حقوق دولتی معادن به شهرستان ارائه داد و گفت: با وجود اینکه حجم پرداختی معادن امسال بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد شده، سهم اختصاص یافته به طرح های شهرستان در سال گذشته تنها حدود ۵ میلیارد تومان بوده است.
محمدجواد صفرنژاد، خواستار بازنگری در فرآیند تخصیص اعتبار شد و افزود: منابع حاصل از فعالیتهای معدنی باید مستقیماً صرف توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مردم منطقه شود.
وی ادامه داد: اولویتهای شهرستان را شامل آبرسانی به ۳۹ روستایی که هنوز با تانکر تأمین آب میشوند، اجرای طرح های آبخیزداری برای مقابله با فرونشست، تکمیل طرحهای عمرانی و خدماتی، بهسازی محورهای ارتباطی و حمایت از ظرفیتهای گردشگری مذهبی منطقه برشمرد.
فرماندار بردسکن با اشاره به آسیبهای وارد شده به بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی گفت: برنامهریزی و تخصیص اعتبارات باید به سمت طرح هایی هدایت شود که مستقیماً به معیشت مردم کمک کند.
در پایان این نشست، مسئولان استانی تأکید کردند: پیگیریها برای اختصاص اعتبارات و حمایت از بخش معدن ادامه خواهد داشت و تصمیمات لازم برای جلوگیری از رکود در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.