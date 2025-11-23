تکریم مادران و همسران شهدا در آستانه تشییع شهدای گمنام
در آستانه فرا رسیدن شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و تشییع پیکرهای مطهر شهدای خوشنام، از مادران و همسران معظم شهدا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست با گرامیداشت یاد و نام شهدا، گفت: خانوادههای معظم شهدا سرمایههای معنوی و تکیهگاههای فرهنگی این سرزمین هستند و هر میزان خدمت و تکریم در برابر ایثار بیدریغ آنان، ناچیز است. ایوب رضایی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش باید پیشگام انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان و جوان باشد، افزود: دانشآموزان باید قهرمانان حقیقی این کشور را بشناسند و از سبک زندگی، ایمان، صلابت و روح بزرگ آنان الگو بگیرند. رضایی اظهار کرد: برنامههای فرهنگی و تربیتی مدارس باید بیش از گذشته به معرفی مفاهیم دفاع مقدس، نقشآفرینی مادران و همسران شهدا و مجاهدتهای زنان ایثارگر بپردازد. وی تأکید کرد: خانواده شهدا ولینعمتان ما هستند و دستگاه تعلیم و تربیت خود را خادم ارزشهای انقلاب و مدافع جایگاه والای آنان میداند. رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان نیز با قدردانی از جایگاه رفیع بانوان ایثارگر گفت: مادران و همسران شهدا ستونهای پایداری خانوادههای شهید و از موثرترین چهرهها در انتقال فرهنگ مقاومتاند. مجیدیان افزود: آموزش و پرورش استان با اجرای برنامههای ویژه فرهنگی و تربیتی در مدارس، بهویژه مدارس شاهد، تلاش میکند یاد و راه شهدا را برای نسل امروز زنده نگه دارد. محمد شریف مجیدیان، همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام در مدارس، اعلام کرد: همزمان با این مراسم معنوی، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی در مدارس استان با محوریت ترویج فرهنگ ایثار، پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانوادههای آنان اجرا خواهد شد. گفتنی است: در این آیین از دو تن از همسران شهدای فرهنگی تجلیل شد.