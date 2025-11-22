به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفتمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (شنبه یکم آذر) رقابت‌های دوومیدانی پیگیری شد و طی آن نمایندگان کشورمان در ماده‌های مختلف به رقابت با حریفان شان پرداختند.

در این روز از مسابقات، علی علیزاده و طارق عبیات به ترتیب در دو ۸۰۰ متر و ۲۰۰ متر با حریفان شان رقابت کردند، اما نتوانستند در جمع برترین‌های این دو ماده قرار بگیرند.

امیرحسین زارع دیگر نماینده دوومیدانی ایران در این روز از مسابقات بود که در ماده پرتاب دیسک با حریفانش رقابت کرد. او با پرتابی به میزان ۴۰ متر و ۵۸ سانتی متر موفق به حضور در جمع فینالیست‌ها شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در شهر توکیو کشور ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.