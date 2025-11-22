پخش زنده
امروز: -
به همت سازمان بسیج دانش آموزی و اداره کل آموزش و پرورش استان همدان از تلاش ۹۰ دانش آموز دارای رتبه در هجدهمین دوره لیگ علمی پایا قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: استان همدان سال گذشته با ۸ هزار و ۳۵۵ نفر در قالب هزار و ۶۷۱ تیم، بیشترین شرکت کننده را در این لیگ داشت.
رسول شیدایی افزود: ۶۵ نفر از این دانش آموزان در مرحله استانی مقام آوردند و ۲۵ نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند که توانستند ۵ نشان طلا و ۵ نشان نقره به دست آورند.
لیگ علمی پایا هر سال بین دانش آموزان پایههای ششم تا نهم در علوم پایه (ریاضی، فیزیک و شیمی) برگزار میشود.