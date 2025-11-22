در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی و ائمه جمعه استان طرح شد؛
بررسی چالشها و ظرفیتهای بخش کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد
با هدف تأکید بر تسریع در خدمترسانی و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی نشست هم اندیشی ائمه جمعه استان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نشستی راهبردی با حضور ائمه جمعه استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی در دفتر رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست با اشاره به اولویتهای توسعهای سازمان، بر توسعه گلخانهها و واحدهای مرغداری، فعالسازی طرحهای نیمهتعطیل شهرکهای کشاورزی با تسهیلات مناسب، گسترش کشتهای کمآببر و ترویج محصولات با ارزش افزوده بالا تأکید کرد.
رضا فرازی از دستاورد بزرگ استان در حوزه رفع تداخلات اراضی خبر داد و گفت: برای نخستین بار و پس از یک دهه چالش، میزان اراضی رفعتداخل شده در استان از مرز ۷۲ درصد افزایش یافت.
فرازی از برگزاری دورههای آموزشی-ترویجی برای ۱۹ هزار بهرهبردار در سال جاری خبر داد و افزود: اجرای طرحهای سامانههای نوین آبیاری با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان و معرفی ۱۰۶ میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل زنجیره مکانیزاسیون کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
وی از توزیع حدود ۵۰ هزار تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا از ابتدای سال جاری خبر داد و اضافه کرد: از این میزان، ۸ هزار تن در دوران بحرانی جنگ ۱۲ روزه توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع بیش از ۱۱۰۰ تن برنج، ۵۰۰ تن شکر و مقادیر مورد نیاز گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت درهمه شهرستانهای استان در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱ هزار تن انواع کود شیمیای مورد نیاز کشاورزان در سطح استان توزیع شده است.
فرازی بر لزوم حرکت به سمت واحدهای تولیدی متمرکز و یکپارچه تأکید و کرد و افزود: با توجه به اینکه مرغداریهای زیادی در سطح استان وجود دارد، اما ضروری است گلخانه و واحدهای مرغداری بزرگ و همچنین مجتمعهای بزرگ شیلاتی احداث کنیم.
رضا فرازی از رشد چشمگیر اعتبارات استانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: اعتبارات با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس، از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵۲۰ میلیارد تومان در سال جاری، یعنی بیش از سه برابر، افزایش یافته است.
فرازی از بهبود نظارتها در حوزههای مختلف خبر داد و افزود: با راهاندازی سامانه هوشمند نامینو، تخلفات در حوزه توزیع آرد نانواییها به شدت کاهش یافته است.
ائمه جمعه شهرستانهای مختلف استان هم در این جلسه، نقطهنظرات، پرسشها، مشکلات و پیشنهادات خود را در ارتباط با بخش کشاورزی مطرح کردند
حجتالاسلام عبودی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان هم در این نشست خواستار رفع مشکل، در ثبت و صدور سند مصلای شهرستان بهمئی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی شد.
حجتالاسلام سید مصطفی واهبیزاده، امام جمعه دنا، بر ضرورت ایجاد سردخانه برای محصولات سردرختی مانند سیب و هلو، راهاندازی مجتمع گلخانهای، توسعه شیلات و ایجاد صنایع تبدیلی در این شهرستان تأکید کرد.
حجتالاسلام سیدفرجالله پژمان، امام جمعه چیتاب، از برگزاری مراسم شکرگزاری برنج در مصلی قدردانی کرد و خواستار ادامه روند رونقبخشی به کشاورزی در این منطقه شد.
حجتالاسلام دکتر سید عنایت هاشمیمنش، امام جمعه گچساران، اماکن مذهبی مانند امامزاده جعفر را محرکی برای رونق اقتصاد کشاورزی دانست و رفع مشکل آبرسانی به این مناطق را خواستار شد.
حجتالاسلام خواجهپور، امام جمعه مارگون، با اشاره به بحران آب، مدیریت منابع آبی، تغییر الگوی کشت، آموزش و ترویج، توزیع بهموقع کود شیمیایی، برخورد با دلالان و ایجاد سردخانه را از نیازهای اولیه کشاورزی منطقه برشمرد.
حجتالاسلام صلواتی، امام جمعه بهمئی، به موضوعات متعددی از جمله عدم رضایت از نحوه واگذاری طرحهای کشاورزی، محرومیت شهرستان بهمئی از سهم آب سد مارون، ضرورت توجه بیشتر به زنجیره مرغ، طولانی شدن طرح سد ایلیآباد و لزوم رفع تداخلات پلاکهای ثبتی به عنوان دغدغه اصلی مردم پرداخت.
حجتالاسلام راوند، امام جمعه دیشموک، بر لزوم پیگیری طرح آبرسانی دلی آجم و رفع مشکلات پمپاژ از رود سمه تأکید کرد.
همچنین ائمه جمعه بخشهای چاروسا، سوق، سرفاریاب و پاتاوه مسائل و دغدغههای مرتبط با کشاورزی و دامپروری مناطق خود را بیان کردند.