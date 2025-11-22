پخش زنده
فرماندار شهرستان ماکو در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، بر لزوم بازسازی هتل جهانگردی ماکو و رفع مشکلات مهمانسرای جهانگردی مرز بازرگان تأکید کرد و این امر را یکی از ضروریات توسعه گردشگری در منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو، در جلسه مشترک با فریبا عباسی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی ماکو در کانون مراودات بینالمللی، بازسازی هتل جهانگردی ماکو را اقدامی «حیاتی و زیرساختی» برای آینده گردشگری منطقه عنوان کرد.
فرماندار ماکو در این نشست اظهار داشت: منطقه ماکو با داشتن موقعیت مرزی بیبدیل و ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی گسترده، نیازمند زیرساختهایی است که شأن مسافر، گردشگر و فعال اقتصادی را پاس بدارد لذا بازسازی هتل جهانگردی بازرگان نه فقط یک اقدام عمرانی، بلکه بخشی از طرح ارتقای جایگاه گردشگری در شهرستان مرزی در سطح ملی است.
تاجفر با قدردانی از پیگیریها و نگاه توسعهگرای مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی افزود: همراهی دستگاههای اجرایی، همافزایی ظرفیتها و نگاه ملی به گردشگری میتواند مسیر توسعه این پروژهها را هموار سازد.
لازم به ذکر است؛ در ادامه جلسه، راهکارهای ارتقای استانداردهای اقامتی، بهبود ایمنی، رفع مشکلات موجود در مهمانسرای جهانگردی شهرستان و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی بررسی شد.