وزارت خارجه پاکستان در واکنشی تند به سخنان اخیر یکی از رهبران افغان که تهدید کرده بود «چهار هزار بمب‌گذار انتحاری» به پاکستان اعزام خواهد شد، اعلام کرد: این تهدید نشان می‌دهد موضع پاکستان درباره استفاده تروریستی از خاک افغانستان کاملاً درست بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، پایگاه خبری «جیو نیوز» در گزارشی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشت: خاک افغانستان عملاً به علت حضور و حمایت جریان‌های افراطی و عناصر وابسته به هند به پایگاه عملیات تروریستی علیه پاکستان تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود: حمایت حکومت طالبان از این گروه‌ها علت اصلی بسته شدن مرز‌ها توسط دولت اسلام‌آباد است.

در این گزارش آمده است: پاکستان امنیت مردم خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داند و تجارت میان دو کشور نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حملات تروریستی باشد.

وزارت خارجه پاکستان اعلام داشت: تهدید گروه‌ها و رهبران افغان به اعزام بمب‌گذاران انتحاری در حقیقت اعترافی روشن است که خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه پاکستان استفاده می‌شود.

این بیانیه همچنین هند را به تلاش برای بهره برداری از وضعیت امنیتی متشنج افغانستان بر علیه پاکستان متهم کرد.

این واکنش رسمی اسلام‌آباد در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته، پاکستان بار‌ها نسبت به فعالیت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان هشدار داده و خواستار اقدام عملی طالبان برای مهار این تهدیدات شده است.

همچنین پس از درگیری‌ها و تنش‌های مرزی چند روزه دو کشور همسایه چند دور مذاکرات امنیتی را به میزبانی کشور‌های قطر و ترکیه انجام دادند که بدون نتیجه پایان یافت.