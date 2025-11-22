به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات بیس بال نوجوانان قهرمانی ایران که در ورزشگاه آزادی طرقبه برگزار شد؛ تیم آذرخش البرز در جایگاه نخست ایستاد، بوشهر دوم شد و خراسان رضوی و تیم دکو خراسان رضوی در جایگاه سوم و چهارم ایستادند.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور هومن منصوریان رئیس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، زارعی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، یساقی رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان، عشوندی نایب رئیس انجمن، صفاییان دبیر و دیگر مسئولان این استان برگزار شد.