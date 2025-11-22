تامین ۹۰ درصد کفش مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران گفت: از سال ۹۷ که جلوی واردات کفش گرفته شد بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین میشود.
آقای علی لشکری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صد ا و سیما
، افزود: دسترسی به مواد اولیه، مزیت بزرگی برای صنعت کفش است که در صورت رفع موانع تولید، ایران میتواند به قطب تولید و صادرات کفش منطقه تبدیل شود.
وی ادامه داد: با توجه به تحولات جهانی، باید ماشین آلات و فناوری های جدید این صنعت بروزرسانی شود تا ما هم متناسب با مد و نیاز جامعه پیش رویم.
لشکری گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به طور متوسط هر سال، یک میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار، ۷۵ قلم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعت کفش وارد میشد.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران اضافه کرد: به غیر از مواد اولیهای که در داخل موجود است و نیاز تولیدکنندگان داخلی فراهم میشود تا شهریور ماه سال گذشته، حدود ۵۳۵ میلیون دلار مواد اولیه این صنعت وارد شده، بنابراین دسترسی، به مواد اولیه، یکی از مزیتهای بزرگ صنعت کفش کشور است.
لشکری گفت: برگزاری نمایشگاهها، فرصتی است که صنایع پشتیبان و صنایع وابسته، بتوانند از ظرفیتهای هم مطلع شوند و صاحبان صنعت کفش نیز ضمن بازدید از این نمایشگاه، در جریان آخرین دستاوردها و اقدامات واحدهای تولید مواد اولیه قرار میگیرند که این اتفاق مبارکی است.
وی افزود: به عنوان مثال در بحث خیاطی و تولید چرخ خیاطی، اتفاقات بزرگی در صنعت رویه دوزی کفش انجام شده، که افزایش بهره وری شده، سرعت کار رو افزایش داده، ضمن اینکه قیمت تمام شده را هم کاهش داده است.
لشکری با اشاره به اینکه کشور چین در این زمینه پیشرفت خوبی داشته است گفت: خیلی از تولیدکنندگان ما توانستند با حضور در نمایشگاهها و استفاده از این ارتباطات، و طریق بازگشت ارز حاصل از صادرات خودشان، ماشین آلات مورد نیاز صنعت کفش را از کشورهایی مانند ایتالیا، چین و آلمان وارد کنند.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران افزود: اگرما بخواهیم به قطب مواد اولیه، تولید کفش و صادرات این کالا تبدیل شویم، باید بتوانیم به آخرین دستاوردهای آشنا شویم و یکی از راههای نزدیک شدن برگزاری نمایشگاههاست.
لشکری ادامه داد: تولیدات ما در زمینه ماشین خیاطی، ماشین کفاشی و لبه دوزی همچنین ماشین آلات دوردوزی، موفق بوده و توانستهایم با استفاده از مهندسی معکوس، قیمت تمام شده ماشین آلات داخلی را نسبت به نمونه خارجی پایین بیاوریم.
وی همچنین گفت: حدود هشت هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کفش در کشور فعال هستند که تنها ۲۴۰ واحد، صنعتی و بقیه به صورت صنفی- تولیدی فعالیت میکنند.
لشکری افزود: دولت با صدور مجوز به واحدهای صنفی برای واردات ماشین آلات به روز دنیا، کمک قابل توجهی به صنعتی شدن این واحدها میکند.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه ساختار تولید کفش در ایران، ساختار صنعتی صنفی است، گفت: اگر برای این واحدها شرایطی فراهم شود تا بتوانند پروانه بهره برداری تولید بگیرند، با دریافت پروانه بهره برداری، امکان استفاده از سامانههای مجاز را خواهند داشت و میتوانند مواد اولیه دریافت و واردات ماشین آ لات مورد نیاز را وارد کنند؛ در حال حاضر برای واحدی صنفی_ تولیدی به دلیل کاغذ بازیهای اداری و دست و پاگیر این امکان فراهم نیست.
لشکری از دولتمردان و مسئولان ذیربط درخواست حمایت کرد: واحدهای صنفی- تولیدی که تعدادشان هم کم نیست و عمده این واحدهای در ۵ - ۶ استان کشور متمرکز هستند به واحدهای صنعتی تبدیل شوند؛ اگر این اتفاق صورت بگیرد به برنامه توسعه پیشرفت نزدیکتر خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته روند قاچاق به کشور کاهشی بوده است گفت: طبق گزارش آمارهای جهانی، میزان صادارت کفش به ایران در دهه ۹۰ به طورمیانگین سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما با افزایش نرخ ارز، این عدد به ۴۵ - ۵۰ میلیون دلار رسیده است.
لشکری گفت: از سال ۹۷ که جلوی واردات کفش گرفته شد بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین شد؛ بهترین روش مقابله با معظل قاچاق، رفع موانع تولید است و اینکه اجازه داده شود تا صادرکنندگان کفش از محل ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات مواد اولیه و ماشین آلات به روز این صنعت کنند.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران همچنین با اشاره به اینکه در قرچک شهرک صنعتی کفش ایجاد شده است گفت: در حال حاضر، صنعتگران این حوزه، در حال رایزنی و تلاش برای ایجاد شهرکهای صنعتی در شهرهایی مانند تبریز، هیدج، اصفهان، مشهد و همدان هستند که باید سالها قبل اقدام به ایجاد چنین شهرکهای میشد، امیدواریم تا ۵ سال آینده، شاهد استقرار واحدی تولید صنفی خودمان در شهرکهای صنعتی کفش کشور باشیم.