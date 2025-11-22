هم‌زمان با فرارسیدن هفته بسیج، جمعی از بسیجیان شهرستان ساوجبلاغ با حضور در مصلی نماز جمعه و تشکیل حلقه‌های معرفت، با آرمان‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و راه شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حضور خواهران و مادران شهدا در کنار جوانان و نوجوانان، فضای معنوی و روح‌بخشی به این گردهمایی بخشید و نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر بر استمرار راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.

همچنین ارائه خدمات پزشکی رایگان، نمایش آثار هنری بسیجیان و ارائه توانمندی‌های گروه‌های جهادی در محوطه مصلی نماز جمعه، بخش دیگری از برنامه‌های این روز بود.