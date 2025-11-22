معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: برای اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، واحد‌های نوساز مستقر در بافت‌های فرسوده نخستین گزینه خرید یا تهاتر با اراضی دولتی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یدالله آقایی معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، از اولویت‌دهی به واحدهای نوساز بافت‌های فرسوده در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد.

او گفت سازندگان و سرمایه‌گذارانی که در این بافت‌ها نوسازی کرده و واحدهای آماده تحویل دارند، می‌توانند این واحدها را با اراضی وزارت راه و شهرسازی تهاتر کنند.

به گفته آقایی، سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی بر توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای متمرکز است و در سال نخست اجرای طرح، خرید و بهره‌برداری ۱۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده است.

وی تأکید کرد: تمرکز بر واحدهای نوساز در بافت فرسوده علاوه بر تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد، به تقویت جریان طبیعی تقاضای مسکن نیز کمک خواهد کرد.

معاون ساماندهی و نظارت افزود: سازندگانی که واحدهای خالی و آماده فروش دارند، در اولویت تهاتر قرار می‌گیرند تا روند اجرای طرح شتاب گیرد.

او همچنین به پیش‌بینی اعتبار مشخص برای مسکن اقشار آسیب‌پذیر در بودجه سنواتی اشاره کرد و از پیگیری برای تخصیص این منابع به خرید همین واحدها خبر داد.

آقایی از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شناسایی دقیق این واحدها و مالکان آنها اقدام کنند.

او تأکید کرد: فرآیند خرید یا تهاتر باید مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی و بدون تأخیر انجام شود.