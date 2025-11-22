برگزاری مسابقات جام قهرمانی شهدای اقتدار در البرز
مسابقات جام قهرمانی شهدای اقتدار پرس سینه کلاسیک در البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مسابقات جام قهرمانی شهدای اقتدار پرس سینه کلاسیک در گرامیداشت هفته بسیج، به میزبانی استان البرز و با حضور بیش از ۱۱۰ ورزشکار در شهر جدید مهستان برگزار شد.
در این دوره از رقابتها، منتخبین ۱۵ استان کشور در ردههای سنی مختلف به مصاف یکدیگر رفتند و سطح بالایی از آمادگی فنی و قدرت بدنی را به نمایش گذاشتند.
در پایان این مسابقات، تیم کرج با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم رشت مقام دوم را کسب کرد و تیم ساوجبلاغ نیز در جایگاه سوم ایستاد.
این رقابتها با هدف توسعه ورزشهای قدرتی، ایجاد شور و نشاط ورزشی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و هفته بسیج برگزار شد.