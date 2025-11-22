نائب رئیس اول مجلس از ۱۵ روستای شهرستان نیر بازدید و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کرد. نیکزاد در این بازدید، از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای کمربندی جنوبی شهر نیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای کمربندی جنوبی شهر نیر اختصاص یافته است و تا فصل حضور مسافر در سال آینده دو باند از چهار باند تکمیل می‌شود.

علی نیکزاد اظهار داشت: در این ۱۵ روستا که بازدید داشتیم عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر آنها توسط دهیاری و اداره بنیاد مسکن انجام شده و روکش آسفالت راه روستای بیشتر این روستا نیز توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اداره شهرستانی صورت گرفته است.

وی در ادامه از اجرای طرح آبرسانی به روستای مشتقین به طول ۸ کیلومتر توسط اهالی این روستا و اداره آب و فاضلاب استان و شهرستان نیر خبر داد و گفت: ظرف یک‌ماه این پروژه تکمیل خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس همچنین از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار تاکنون برای اجرای کمربندی جنوبی شهر نیر خبر داد و گفت: تا فصل حضور مسافر در سال آینده دو باند از چهار باندی که اجرا خواهد شد، تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت، در این راستا قیر رایگان نیز اختصاص یافته و ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای تعلق گرفتن زمین‌های تملکی در این مسیر اختصاص یافته است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان نیر از زحمات امام جمعه شهرستان قدردانی کرد.