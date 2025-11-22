پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تا مشکلات زیستمحیطی نفت رفع نشود، مجوز جدید توسعه در غرب کارون صادر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در خصوص مدیریت کاهش آلودگی زیستمحیطی طرحها و پروژههای نفتی در غرب کارون، اظهار کرد: قبل از هر گونه توسعه باید چالشهای محیطزیستی به صورت ریشهای حل شوند و سپس توسعه زمانی انجام شود که همه مشکلات موجود در حوزه محیط زیست برطرف شده باشند.
وی افزود: مدیریت پسماندها، جلوگیری از فلرینگ نامتعارف، مقابله با تصرفات و توسعههای بیرویه و... باید بر اساس اولویتها انجام شوند.
اشرفی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد فعلی خود اجازه صدور مجوزهای گسترده و یکباره را نخواهد داد، گفت: نباید انتظار داشت در یک مرحله، مجوز ساخت دهها پَد جدید صادر شود، زیرا چنین چیزی هرگز امکانپذیر نیست. سازمان محیط زیست چنین مجوزی را صادر نخواهد کرد مگر اینکه تعهدها و الزامهای محیطزیستی به طور کامل اجرا شود.
هورالعظیم، حساسیت زیست محیطی در میدان نفتی آزادگان
وی در ادامه بیان کرد: با اصل توسعه مخالفتی نداریم، اما توسعه باید مرحلهای، منطبق بر ظرفیتهای اکولوژیک و همراه با رفع مشکلات موجود انجام شود و تنها در این صورت، همکاری موثر و هممسیر میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با ابراز نگرانی شدید از وضعیت تالابهای منطقه و شرایط بحرانی این عرصهها، تصریح کرد: تالاب هورالعظیم یکی از حساسیتهای ما نسبت به توسعه در منطقه غرب کارون است و توسعه نباید به قیمت از بین رفتن این زیستبومهای حیاتی تمام شود.
وی با انتقاد از عملکرد زیستمحیطی برخی شرکتها در میدان نفتی آزادگان نیز اضافه کرد: از عملکرد بخشهایی از پروژههای نفتی آزادگان رضایت نداریم و انتظار داریم اقدامات اصلاحی فوری انجام شود.
اشرفی گفت: تا زمانی که مشکلات موجود پابرجاست، مجوز توسعه نفتی جدید صادر نمیشود.