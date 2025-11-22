پخش زنده
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که، ۴۰ درصد دانشجویان کشور بیکار هستند، گفت: باید دانشگاهها برای اجرای طرحهای مهارتآموزی جدیتر از هر زمان دیگر پای کار بیایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی روز شنبه در جلسه شورای اداری فنی و حرفهای مازندران که در ساری برگزار شد افزود: عدم مشارکت دستگاههای مختلف پاشنه آشیل مهارت فراگیر به شمار میرود و دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل چهارم برای حل این آسیب ایجاد شد.
وی ادامه داد: آموزش مهارتی را باید زیست بومی ببینیم و آن را جلو ببریم و مزیتهای نسبی آن را گسترش دهیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار داشت: در فنیوحرفهای و دانشگاهها، رویکرد ما دولت محور است و این آفت به شمار میرود. آموزش با این مدل، جواب نمیدهد؛ چرا که سوژه آموزش، نیروی انسانی است.
وی از دولت، بازار و مهارت آموز سه ضلع آموزش نام برد که باید در کنار هم قرار گیرند تا آموزش مهارتی محقق شود.
محمدی گفت که ۸۰ درصد افراد آموزش گیرنده به دنبال دورههای آموزشی بلند مدت نیستند و هدفشان از آموزش کسب درآمد و اشتغال است و باید علایق مهارت آموزان را شناخت و نبوغ را کشف و نیروهای انسانی را به سمت رشد پیش برد و کجا این مدل را در پیش گرفتیم.
وی ادامه داد: باید چارچوبهایی را طراحی کنیم تا مدلهای جدید آموزشی را طراحی کنیم و سازمان فنیوحرفهای یک سازمان توسعهای است که عمر کوتاهی دارند و سپس کار را به بخش خصوصی و آزاد واگذار میکنند، اما در ایران اینگونه نیست و سازمانهای توسعهای، مالک و بنگاهدار میشوند.
وی گفت: بازار سازی بسیار مهم است و سبب حرکت میشود، اما یک جای کار میلنگد و اگر رتبه مربی، استاد و آموزشگاهها مشخص نشود چه فرقی دارد که مهارت آموز در کجا آموزش ببیند؛ اصل انتخاب در سایه رتبه بندی هویت پیدا میکند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای ادامه داد: عقیده دارم توسعه مشارکتها و تقاضا محوری باید در سازمان فنیوحرفهای شکل بگیرد تا تغییر صورت گیرد.
وی گفت: امسال خوشبختانه به ماده ۹۲ اضافه شدیم و در تلاش هستیم تا مشارکت کارفرمایان را بالا ببریم و اگر میخواهیم مسیر تغییر پیش رود باید استراتژی فروتنی را در پیش گیریم و توسعه مشارکتها را جدی بگیریم.
محمدی افزود: اکنون با یک مهاجرت گسترده از بخش عمومی به خصوصی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: سازمان فنیوحرفهای کشور بزرگترین سازمان مهارتی کشور است که باید به سمت بازار سازی پیش رود و به جای حل جزئیات باید به سمت رفع و اصلاح الگوهای ناموفق کلان برویم که این جزئیات را پدید آورده است.