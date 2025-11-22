دیدار استاندار با مردم کهگیلویه و بویراحمد با هدف تسریع در رسیدگی به درخواستها با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در این دیدار که طبق روال هر هفته شنبهها برگزار میشود گفت: این دیدار با هدف تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردم با افزایش قابل توجهی همراه شده است. رحمانی افزود: تعداد مراجعهکنندگان در هفتههای گذشته افزایش یافته بود و ظرفیت قبل یعنی ملاقات ۲۰ تا ۲۵ نفر در هر جلسه پاسخگوی نیاز مردم نبود وی اضافه کرد: در پنجمین جلسه اخیر تعداد پذیرشها به ۵۵ تا ۸۰ نفر افزایش یافته است استاندار گفت: این افزایش ظرفیت موجب کاهش تراکم جمعیت و کوتاهتر شدن زمان انتظار شده است رحمانی افزود با افزایش تعداد مراجعه کنندگان طی دو یا سه جلسه آینده صفهای انتظار به حداقل خواهد رسید. وی با اشاره به بررسی مشکلات ۶۰ نفر در این جلسه بیان داشت: بخش عمده درخواستها مربوط به کمکهای مالی دریافت وامهای قرضالحسنه، تسهیلات اشتغال، راهاندازی یا توسعه واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش و کمبود آب در برخی مناطق عشایری و روستایی و خدمات زیرساختی در روستاها بود. استاندار همچنین با اشاره به حضور افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی گفت: این خانوادهها هنوز نیازمند توجه بیشتری هستند و بخش بزرگی از درخواستها به ایجاد فرصتهای شغلی برای خود یا فرزندانشان مربوط میشود. رحمانی با اشاره به اینکه معاونان استانداری، مدیران کل دستگاهها و نیز نمایندگان بانکها در این جلسات حضور دارند افزود: تمام مسائل مطرح شده به طور دقیق بررسی و برای حلوفصل آنها اقدام لازم صورت گرفته یا در حال انجام است.