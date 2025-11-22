به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم تربت‌حیدریه با اشاره به جایگاه ایران در عرصه تولید انرژی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آمار‌های جهانی جزو ۱۵ کشور اول تولیدکننده برق در دنیا است و در سال ۲۰۱۸ رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داده بود و امروز نیز با تولید سالانه حدود ۳۸۰ میلیارد کیلووات ساعت، در کنار کشورهایی، چون ترکیه قرار دارد.

محسن زنگنه با بیان اینکه ظرفیت نیروگاهی کشور حدود ۹۳ هزار مگاوات است، افزود: هرچند ایران در تولید برق جایگاه مناسبی دارد، اما ناترازی‌های موجود بیشتر ناشی از افزایش مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل است.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بر اساس این برنامه، ظرفیت نیروگاهی کشور باید تا پایان دوره به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد.

وی ادامه داد: همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر باید به ۱۲ هزار مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای به ۳ هزار مگاوات افزایش یابد و مجموع تولید برق نیز باید به حدود ۴۸۹ میلیارد کیلووات ساعت برسد.