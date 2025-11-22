به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، افزود: این مرکز فعالیت خود را در مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی با هدف آموزش و مشاوره زوج ها با هدف پیشگیری از سقط‌های عمدی و ارتقای سلامت خانواده فعالیت خود را آغاز کرد.

او افزود: با توجه به آمار‌های جهانی و ملی درباره سقط‌های خودخواسته و پیامد‌های جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی آن، ایجاد مرکز نفس یک ضرورت بود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: براساس تفاهم‌نامه مشترک بسیج جامعه پزشکی و وزارت بهداشت، این مراکز با هدف پیشگیری از سقط عمدی، فرهنگ‌سازی، ارائه آموزش و مشاوره، حمایت از مادران و خانواده‌ها و شناسایی عوامل زمینه‌ساز فعالیت خود را آغاز می کند.

دکتر رضانیا، افزود: مرکز نفس کیش، مأموریت دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، مدارس، مساجد، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی، نسبت به ارتقای آگاهی اجتماعی و آشنایی جامعه با پیامد‌های شرعی، اخلاقی، قانونی و پزشکی سقط عمدی اقدام کند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز، شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع سقط عمدی، معرفی آنان به مراجع ذی‌صلاح، حمایت از مادران باردار در معرض تهدید، کاهش عوامل خطر و ارتقای سلامت باروری است.

دکتر رضانیا،گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، بسیج و سایر نهاد‌های جزیره کیش، فضای مناسبی برای حمایت همه‌جانبه از خانواده‌ها فراهم شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: مرکز نفس، فعالیتی ملی است که با محوریت حفظ حیات جنین و جلوگیری از سقط عمدی غیرقانونی در سراسر کشور راه‌اندازی شده و امروز در کیش، رسماً کار خود را آغاز کرد.

دکتر رضانیا، خاطرنشان کرد: مرکز نفس کیش در صفین، خیابان اقبال، مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی واقع شده و آماده ارائه خدمات مشاوره، آموزش و حمایت از شهروندان است.