معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: برای شرکت‌کنندگان در اختتامیه مسابقات جهانی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی «رایان»، فرصت‌های شغلی و زمینه‌های همکاری تخصصی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری مسابقات بین المللی برنامه نویسی رایان ۲۰۲۵ افزود: این مسابقه با حضور برگزیدگان از ۳۰ کشور جهان شرکت کردند، که نشان‌دهنده اهمیت این مسابقات است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه ایران به عنوان قطب برگزاری مسابقات جهانی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی «رایان»، گفت: این مسابقات از سال ۱۴۰۳ در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان آغاز شد و هر دوره به‌صورت مرحله‌ای در یکی از استان‌ها برگزار شده است.

وی افزود: مرحله نهایی این رقابت‌ها از ۴ تا ۸ آذر در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه روز جمعه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

معاون علمی با اشاره به حضور بیش از ۲۷ هزار شرکت‌کننده خارجی برای نخستین بار از کشور‌هایی مانند آمریکا، ایتالیا، ارمنستان، بنگلادش، اوکراین و قزاقستان گفت: نبود محدودیت سنی موجب شده دانش‌آموزان و دانشجویان با رده‌های سنی مختلف در حوزه‌های مرتبط با مرز دانش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی با هم رقابت کنند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای توانمندی‌های فنی دانش‌آموزان و دانشجویان، تقویت مهارت‌های تیمی، ایجاد فرصت‌های شغلی، ترویج علوم مهندسی و رایانه، ایجاد مرجعیت علمی برای ایران، جذب استعداد‌های جوان و ارائه حمایت‌های ویژه از سوی معاونت علمی عنوان کرد.

معاون علمی همچنین از برگزاری نخستین نمایشگاه هوش مصنوعی کشور در سال آینده خبر داد و افزود: حدود ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان این دوره غیرایرانی هستند و برای گسترش این رویداد، مسابقات در ۱۰ استان کشور برگزار شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی گفت: این مسابقات به صورت رسمی در بنیاد ملی نخبگان ثبت شده و برگزیدگان می‌توانند از تسهیلات طرح نظام‌وظیفه نخبگان و همچنین حمایت‌ها برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.

به گفته وی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای شرکت‌کنندگان با حضور و تعامل در کنار شرکت‌های بزرگ فراهم می‌شود.

معاون علمی در پایان اعلام کرد: از میان بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور، حدود ۳۰۰ شرکت در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند و تاکنون ۴ فراخوان تخصصی در این حوزه از سوی معاونت منتشر شده است.