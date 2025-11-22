به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، از ساعاتی پیش از ورود کاروان نورانی شهدا، خیابان‌های اصلی شهر چرام مملو از زن و مرد، پیر و جوان و اقشار مختلف مردم شده بود که با چشمانی اشکبار و دل‌هایی مالامال از احترام، مشتاقانه چشم‌انتظار این مهمانان آسمانی بودند.

نخستین لحظه‌های ورود کاروان شهدا، با فریاد‌های یا حسین و لبیک یا زینب و نوای الله اکبر همراه شد و جمعیت حاضر، با گلباران تابوت‌های مطهر به استقبال این اسوه‌های صبر و مقاومت شتافتند.

صحنه‌های به یاد ماندنی این استقبال، گواه پیوند ناگسستنی مردم چرام با شهدا و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بود و زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، مردم یک‌صدا ایستاده بودند تا به قهرمانانی ادای احترام کنند که امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون فداکاری‌های بی‌منت آنان است.

صدای دلنشین صلوات، نوا‌های حماسی عاشورایی و زمزمه‌های ارادت، فضای شهر را روحانی‌تر کرده بود و نشان می‌داد که یاد و خاطره شهدا، هرگز از دل‌های این مردم زدوده نخواهد شد.