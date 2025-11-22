چرام غرق در عطر شهادت؛ استقبال بینظیر از ۶ شهید گمنام
شهر چرام بار دیگر میعادگاه عشق و ایثار شد و ۶ شهید گمنام پس از سالها غربت، میهمان دلهای مردم این دیار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، از ساعاتی پیش از ورود کاروان نورانی شهدا، خیابانهای اصلی شهر چرام مملو از زن و مرد، پیر و جوان و اقشار مختلف مردم شده بود که با چشمانی اشکبار و دلهایی مالامال از احترام، مشتاقانه چشمانتظار این مهمانان آسمانی بودند.نخستین لحظههای ورود کاروان شهدا، با فریادهای یا حسین و لبیک یا زینب و نوای الله اکبر همراه شد و جمعیت حاضر، با گلباران تابوتهای مطهر به استقبال این اسوههای صبر و مقاومت شتافتند.
صحنههای به یاد ماندنی این استقبال، گواه پیوند ناگسستنی مردم چرام با شهدا و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی بود و زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، مردم یکصدا ایستاده بودند تا به قهرمانانی ادای احترام کنند که امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون فداکاریهای بیمنت آنان است.
صدای دلنشین صلوات، نواهای حماسی عاشورایی و زمزمههای ارادت، فضای شهر را روحانیتر کرده بود و نشان میداد که یاد و خاطره شهدا، هرگز از دلهای این مردم زدوده نخواهد شد.
در این مراسم باشکوه، مردم چرام با تاکید بر اینکه این شهدای گمنام اگرچه بینام و نشان آمدهاند، اما یاد و راهشان پرآوازه و ماندگار است، بار دیگر وفاداری خود را به خون شهیدان اعلام کردند و در واقع این استقبال حماسی مهر تاییدی بر این باور است که احترام به شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان، در عمق جان مردم این دیار ریشه دوانده و فرهنگ ایثار و شهادت، همچنان در رگهای این سرزمین جاری است.