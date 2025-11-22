خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، سمیرا رضایی، مدیر روابط عمومی شرکت، از راه‌اندازی «نظام افکارسنجی هوشمند» برای پایش فرآیند خدمات مشترکین خبر داد. این نظام برای نخستین بار در شرکت توزیع برق تهران بزرگ عملیاتی شده است.

رضایی بیان کرد: با استقرار این نظام، امکان پایش دقیق و لحظه‌ای نظرات مشترکان درباره شیوه ارائه خدمات و سنجش سطح رضایت آنان در ۲۲ منطقه برق تهران فراهم می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از این ابزار، شاخص‌های مرتبط با رضایت‌سنجی و مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ارتقا یابند و زمینه اصلاح و بهبود فرآیند‌ها با استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم به نحو مطلوب فراهم شود.

مدیر روابط عمومی شرکت گفت: این طرح با همکاری مشاوران متخصص اجرا شده و به دلیل اطمینان از عدم سوگیری و حفظ بی‌طرفی کامل، خارج از تعلقات اداری عمل می‌کند و ارتباط مستقیم با مردم و انتقال موضوعات به مدیریت‌های تخصصی را ممکن می‌سازد.