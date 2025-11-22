شبکه افق در چهاردهمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «بی پلاک»، «ویلایی ها»، «آخرین شناسایی»، «خداحافظ رفیق»، «بادیگارد» و «باشگاه سری»؛ از شنبه اول آذر تا پنج شنبه ۶ آذر، از شبکه افق پخش می‌شوند.

پویانمایی سینمایی «بی پلاک» به کارگردانی «اسماعیل یوسفی»، امروز پخش می شود.

«بی پلاک»، روایتی از زندگی شهید ابراهیم هادی است. ماجرا‌هایی که شهید ابراهیم هادی در جبهه غرب داشته و اتفاقاتی که در جبهه جنوب برای وی رخ داده و به ویژه رخداد‌های کانال کمیل به نمایش گذاشته می‌شود تا زمان شهادت ...

فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی «منیر قیدی»، یک شنبه ۲ آذر پخش خواهد شد.

این فیلم قصه خانواده‌های فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه ویلا‌ها می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد و ...

طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» به کارگردانی «علی شاه حاتمی»، دوشنبه ۳ آذر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: عده‌ای از بسیجیان تخریب چی بعد از باز کردن معبر بر انجام عملیات در اثر بمباران به شهادت می‌رسند و از این میان تنها دو نفر باقی می‌مانند تا کار را یک سره کنند. از طرفی حضور نیرو‌ها و تجمع آن‌ها در یک نقطه باعث بیماری و فشار روانی بسیاری می‌شود. در این میان دو تن از تخریب چی‌ها به خاک دشمن نفوذ می‌کنند و ...

فرزین اژدری، پیمان شریعتی، غلامرضا علی اکبری، محمدرضا ایرانمنش، شهرام پوراسد و رضا قومی در فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» به کارگردانی «بهزاد بهزادپور»، سه شنبه ۴ آذر پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: مسلم در شهری شلوغ، غریب و بی کس مانده، زخمی برجگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم ... که این فراق دردناک کی به پایان می‌رسد...

کاوه خداشناس، بابک نوری و مهسا پور غلامی در فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، چهارشنبه ۵ آذر پخش خواهد شد.

این فیلم درباره‌ی بادیگاردی است به‌نام حیدر؛ که یک محافظ شخصیت باسابقه و قدیمی است که از اوایل انقلاب همواره وظیفه محافظت از شخصیت‌های بلند پایه نظام را بر عهده داشته است. در مأموریتی که حاج حیدر به همراه یکی از نمایندگان مجلس به منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان سفر کرده، بمب گذاری‌ای اتفاق افتاده و نماینده مجلس پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان از دنیا می‌رود. این اتفاق، پای ماموران حراست و پیگیری را به پرونده باز می‌نماید که معتقدند حاج حیدر در حفاظت از نماینده مجلس کوتاهی کرده است. در همین حین مسئولین حاج حیدر، از او می‌خواهند حفاظت یکی از دانشمندان جوان هسته‌ای کشور را بر عهده بگیرد. مهندس میثم، جوانی است جدی و عبوس که به هیچ وجه از اینکه محافظ داشته باشد خوشش نمی‌آید. به همین دلیل حاج حیدر و تیمش مجبور می‌شوند به طور نامحسوس حفاظت از او را بر عهده بگیرند. در همین اثنا، یک شب همسر یکی از همرزمان سابق حاج حیدر که به شهادت رسیده به منزل آنها آمده و عنوان می‌دارد مهندس میثم، فرزند همرزم شهید حاج حیدر است. او با اطلاع از این ماجرا تصمیم می‌گیرد با جدیت بیشتری به محافظت از میثم بپردازد. میثم نیز کم کم به داشتن محافظ رضایت داده، اما ...

پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، امیر آقایی، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، محمد عزیزی و پدرام شریفی در فیلم سینمایی «بادیگارد» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «باشگاه سری» به کارگردانی «جمال شورجه»، پنج شنبه ۶ آذر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: فرمانده کشتی تجاری ایران رشادت پس از بارگیری در بندر فیلیپین متوجه می‌شود عوامل دشمن یک محموله مواد شیمیایی را وارد کشتی کرده‌اند. آن‌ها قصد دارند طی نقشه‌ای حساب شده خبرنگاران و دست اندرکاران محیط زیست را در سنگاپور بر روی عرشه کشتی حاضر کنند تا با تبلیغاتی دروغین خبر تولید و نگهداری سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی توسط ایران را به جهان مخابره کنند. فرمانده و افرادش تصمیم می‌گیرند که با نقشه دیگری با این توطئه مقابله کنند ...

جمشید هاشم پور، جهانبخش سلطانی، فرهاد اصلانی، محمود پاک نیت، حبیب دهقان نصب و علیرضا جلالی در فیلم سینمایی «باشگاه سری» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.