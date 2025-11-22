جانشین فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از کشف و ضبط ۱۴ قبضه انواع سلاح سرد از صنوف و اماکن عمومی مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد غلامی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با حاملان و استفاده‌کنندگان از سلاح سرد، مأموران پلیس موفق شدند در یک عملیات بازرسی گسترده، ۱۴ قبضه انواع سلاح سرد را از صنوف و اماکن عمومی شهر بجنورد کشف و ضبط کنند.

وی افزود: این طرح با هدف پیشگیری از جرائم خشن و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان به اجرا درآمده و با جدیت ادامه خواهد داشت.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان شمالی تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مخل نظم و امنیت عمومی، قاطعانه برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ بس اطلاع دهند. دهند.